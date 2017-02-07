Fikret Orman’a 'süt kupası' tepkisi!
“Ziraat Türkiye Kupası’na elenince ‘Süt Kupası’ demek; kupayı değersizleştirme, küçümseme gayreti içinde olmaktır. Kupaya katılan takımlara saygısızlıktır. Bizlere düşen görev, Türkiye’nin Kupası’nı el üstünde tutup, sahip çıkmaktır...”
İŞTE O GÖRÜŞLER:
GÜN GELiR SÜT KUPASI'NA MUHTAÇ OLURSUNUZ!
ZEKİ UZUNDURUKAN - FOTOMAÇ GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ:
Tam 162 takımın katılımıyla başlayan Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın nazarında 'Süt Kupası'ndan ibaretmiş. Öyle ya; kupada Fenerbahçe'ye elenince 'Çok önemli değil! Bu süt kupası neticede!" dedi; Beşiktaş Başkanı... Süt Kupası aslında İngiltere Federasyon Kupası'dır. 1980'li yıllarda ünlü bir süt firması, İngiltere Federasyon Kupası'na sponsor olunca Süt Kupası (Milk Cup) ismi ile oynanmıştır. Ama kupa, değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Yani, Süt Kupası'nın ne olduğunu bilip de konuşmak gerekir. Süt Kupası'nı kazanana ödül olarak tonlarca süt ve kupa yerine inek verilmiyor yani! Son şampiyon takımın başkanı çıkmış, Türkiye'yi kucaklayan bir kupayı değersizleştirme gayreti içinde konuşuyor. Adama sorarlar; bu kupa, Beşiktaş için süt kupası değerini taşıyorsa, hocanız neden tam kadro derbiye çıktı? Bu yüzden mi taraftarınız stadınızı tıklım tıklım doldurdu? Bu yüzden mi iki takım futbolcuları sahada kazanmak uğruna adeta bir savaş verdi? Son söz; gün gelir de o 'Süt Kupası' diyerek küçümsediğiniz Ziraat Türkiye Kupası'na muhtaç olursunuz Avrupa'ya gitmek adına! Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli!
FİKRET ORMAN YANLIŞ YAPTI
SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ YAZARI:
"Türkiye'de yıllardır derbi maçların bu kadar gergin geçmesinin baş sorumluları kulüp yöneticileridir. Yaptıkları açıklamalarla ortamı geriyorlar. Bu Türk futbolunun en büyük handikabıdır. Hakemler de bu tür maçlara kafaları dağınık olarak çıkıyorlar. Bu nedenle de bariz hatalar yapıyorlar. Derbide hakemin en büyük hatası Fenerbahçe'nin golünü vermemesiydi. Tam bir eyyam yaptı..." Bu sözler yazarımız Sinan Vardar'a ait... Ve Vardar, Ziraat Türkiye Kupası için, 'Süt kupası' benzetmesinde bulunan Fikret Orman'ı anlayamadığını belirtip devam etti: "Orman niye bunu yaptı hiç anlayamıyorum. Bir kere ismi Türkiye olan bir kupadan bahsediyoruz. Amatör liglerden başlayarak Türkiye'deki bütün takımların büyük emek verdiği bir organizasyon. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat'ın sponsor olduğu bir kupa. Ayrıca Türkiye'nin en büyük yayın kuruluşu da birçok fedakarlıkla bu kupayı yayınlıyor. Büyük bir kulübün başkanının böyle alaycı ifadeler kullanması son derece yanlış. Orman gereksiz ve zamansız bir demeç vermiş."
ELENİNCE SÜT KUPASI!
MECNUN ODYAKMAZ - SİVASSPOR BAŞKANI
"Türkiye'de bütün takımların katıldığı bir kupa. Hiç de küçümsenecek bir kupa değil. Kaybedince küçümsüyorlar. Profesyonel bütün takımlar, hatta BAL'dan bile katılımlar oluyor. Temsilcisi olmayan illerden bile katılımlar oluyor, böylece gerçek anlamda bir Türkiye Kupası oluyor. Bu kupada tur atladığımız için mutluyuz. İnşallah sonuna kadar gideriz. Hedefimiz bu."
BU KUPA ÇOK DEĞERLİ
HÜSEYİN ERYÜKSEL - AKHİSAR BLD BAŞKANI
"Son 8'e kaldığımız için mutluyuz. Bence en önemli kupa bu. Türkiye'nin her yerinden takımlar katılabiliyor. BAL'dan bile gelenler oldu. Baksanıza Amasyaspor nereye kadar gelip elendi. Anadolu takımları için büyük imkan. Avrupa yolu bu kupadan geçiyor. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefledik. Hocamız, futbolcularımız ve tüm ekip bu amaçla çalışıyoruz."
KAZANDIKÇA PARA YAĞIYOR
HİKMET KARAMAN - Ç.RİZE TEKNİK DİREKTÖRÜ
"Kupada son 8'e kalmamız başarı. Ancak geçen sezon yarı finale kalan bir takımın başarısı finaldir. Ziraat Türkiye Kupası aslında her takım için bir şans. Bakın Urfa'ya gittik. Orada 2 futbolcu görüp beğendim. Ümraniye'de iki iyi oyuncu var. Türkiye'nin değişik illerine gidip oradan izlenimlerimiz oluyor. Ayrıca kazandıkça kulübe para akışı sağlanıyor. Kimse bu kupayı yabana atmasın. Kesinlikle tüm takımlar için çok önemli bir organizasyon."
'SÜT' DÖKMÜŞ KEDİ GİBİYDİ!
AHMET ÇAKAR - SABAH GAZETESİ YAZARI
Yorumcu Ahmet Çakar da başkanın sözlerine ağır eleştiride bulundu. Aşağılayıcı üslubu nedeniyle Orman'ı topa tutan Çakar, sosyal medya hesabı twitter'da 'Süt kupası' sözlerini küstahlık ve nankörlük olarak niteledi. Kupaya hakaret etmenin ilk olarak organizyon sponsoru Ziraat Bankası'na saygısızlık olduğunu belirten Çakar, "Türkiye'nin kupası en büyük devlet bankası Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda yapılıyor. Hani sizlerin kredi almak için türlü taklalar attıklarınızdan biri" yazarak kupanın itibarsızlaştırılmasına karşı çıktı.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Fikret Orman’a 'süt kupası' tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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