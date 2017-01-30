Atiba yok İnler sahada
Beşiktaş bugün Konya karşısında dinamosu Atiba Hutchinson'dan yoksun sahaya çıkacak. Kanadalı yıldızın forma giydiği 76 maçta Kartal 53 kez kazandı, yüzde 70 galibiyet yüzdesi yakaladı. Atiba'sız 10 maçta 5 kez kazanabildi, yüzdesi 50'ye düştü. Bugün yerine Gökhan İnler forma giyecek. Bu arada Ömer Şişmanoğlu sakat, Aboubakar Afrika Kupası'nda olduğu için yoklar.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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