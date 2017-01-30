 Atiba yok İnler sahada – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Atiba yok İnler sahada

    Atiba yok İnler sahada
    bugün Konya karşısında dinamosu Atiba Hutchinson'dan yoksun sahaya çıkacak. Kanadalı yıldızın forma giydiği 76 maçta Kartal 53 kez kazandı, yüzde 70 galibiyet yüzdesi yakaladı. Atiba'sız 10 maçta 5 kez kazanabildi, yüzdesi 50'ye düştü. Bugün yerine forma giyecek. Bu arada Ömer Şişmanoğlu sakat, Aboubakar Afrika Kupası'nda olduğu için yoklar.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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