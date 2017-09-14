Mehmet Yağmur'dan iddialı açıklamalar

Sezona yenilenen kadrosu ile girecek Galatasaray Odeabank'ın yeni oyun kurucularından Mehmet Yağmur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mehmet, sarı-kırmızılı ekibin bütçesinin düştüğüne değinerek, "Hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Herkes bunun farkında zaten. Bunu takım arkadaşlarıma söylüyorum. Yabancı oyuncular, Türkiye'yi ve Avrupa basketbolunu bilmiyor ama takım arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Her gelen bana Galatasaray taraftarını soruyor." diye konuştu.

Potansiyeli olan bir kadro kurulduğuna değinen deneyimli basketbolcu, "Bu kadar genç ve potansiyelli takımın seyircisiyle birleştiğini, iyi bir sinerji oluşturduğunu düşünün. Bence Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu sezon iyi bir takım olup, taraftarımızla bütünleşerek iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yağmur, yapılan 8 transfer nedeniyle alışma sürecinde olduklarını anlatarak, "Diğer takımlar kadrolarını büyük ölçüde korudu. Biz, yeni kurulan bir takımız. Geçen sezondan sadece 3 oyuncu var. Hazırlık döneminde ekstra maç yaparak bu açığı kapatmaya çalışacağız. O yüzden zor ama iyi bir süreç olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sezon sonu hedeflerini haftalar ilerledikçe netleştireceklerine değinen 30 yaşındaki oyun kurucu, "Hedefimizi zamanla, maç maç belirlememiz lazım. Bu sezon bizim potansiyelimiz gerçekten iyi. ULEB Avrupa Kupası'nda iki sezon öncesinin şampiyonuyuz. Üzerimizde bir sorumluluk var ama ciddi yatırım yapan takımlar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.



"MİLLİ TAKIMIMIZ, HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU"

Mehmet Yağmur, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen A Milli Basketbol Takımı'nın Türk halkının takdirini kazandığını kaydetti.

Ay-yıldızlı basketbolcuların çok iyi mücadele ettiğini aktaran sarı-kırmızılı basketbolcu, "Türk halkının takdirini kazanan bir takım oldu. Benim kardeşlerim orada aslanlar gibi mücadele etti. Belki Letonya maçında bir sürpriz yapabilirdik ama açıkçası güçleri yetmedi, tükendiler. Geleceğin milli takımı, herkesin gönlünde taht kurdu." diye konuştu.

Bu sezon NBA'de mücadele edecek milli basketbolcular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın performansını değerlendiren Mehmet, "Onlar, benim kardeşim. Zaten her gün onlarla konuşuyorum. Umuyorum onlar daha çok başarılara imza atacak. Furkan'ın da Cedi'nin de yolları açık olsun." diyerek sözlerini tamamladı.