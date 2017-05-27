 Engelsiz Aslan 4.’lükte kaldı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Engelsiz Aslan 4.’lükte kaldı

    Engelsiz Aslan 4.’lükte kaldı
    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'a uzatmada 67-62 yenilen Galatasaray, sezonu dördüncü bitirdi. Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maçın normal süresi 57-57 tamamlandı. Uzatmada Elig güldü.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:37
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