Bavulu topladı

El Mundo Deportivo, çarpıcı iddialar ortaya attı. Katalan gazetesi, “Arda, Camp Nou’daki dolabını topladı” diye yazdı. Arsenal ile İnter’in de 30 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu vurgulandı.

İki sezondur Barcelona forması giyen Arda Turan'la ilgili her geçen gün çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan milli yıldız için El Mundo Deportivo, önemli bir detay yazdı. 30 yaşındaki futbolcunun Barça'dan ayrılacağını net ifadelerle dile getiren Katalan gazetesi, "Arda Turan, Camp Nou'daki dolabını topladı" yazdı. Teknik direktör Enrique'nin takımdan ayrılacak olmasının da tecrübeli futbolcunun gidişinde etken olduğu vurgulandı.



ADA YA DA ÇİZME!

Haberde, Barcelona'da 26 Nisan'dan bu yana forma şansı bulamayan Arda'nın, görüşme halinde olduğu kulüpler de belirtildi. İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan İnter ve Çin kulüplerinden teklifler alan yıldız futbolcunun, karar aşamasında olduğu ifade edildi.