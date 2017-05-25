Bavulu topladı
El Mundo Deportivo, çarpıcı iddialar ortaya attı. Katalan gazetesi, “Arda, Camp Nou’daki dolabını topladı” diye yazdı. Arsenal ile İnter’in de 30 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu vurgulandı.
ADA YA DA ÇİZME!
Haberde, Barcelona'da 26 Nisan'dan bu yana forma şansı bulamayan Arda'nın, görüşme halinde olduğu kulüpler de belirtildi. İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan İnter ve Çin kulüplerinden teklifler alan yıldız futbolcunun, karar aşamasında olduğu ifade edildi.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
Bavulu topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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