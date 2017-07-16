 Mizgin Ay'dan bronz madalya – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    'dan bronz madalya

    Mizgin Ay'dan bronz madalya

    Milli sporcu , Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak, 200 metrede üçüncü oldu.

    Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda milli sporcu , Türkiye rekoru kırarak, kızlar 200 metre finalinde üçüncü oldu.

    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada, kızlar 200 metre finalinde koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, yarışı 23.76'lık dereceyle tamamlayarak bronz madalya elde etti. Bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi olan Mizgin Ay, Kenya'daki şampiyonada ikinci madalyasını aldı.

    Mizgin Ay, çok mutlu olduğunu, her iki madalyasını da 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

    Perşembe günü 100 metre yarışında 11.62'lik derecesiyle birinci olan Mizgin Ay, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırmayı başarmıştı.

    Milli Takım Antrenörü Mustafa Akyavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak hem ülke sıralamasında hem de madalya anlamında Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ettik. Şu an Kenya'da Türk Atletizm Milli Takımı olarak üçüncü madalyamızı aldık." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'ye organizasyonda üçüncü madalyayı, kızlar 5 bin metre yürüyüşte ikinci olan Meryem Bekmez kazandırmıştı.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:18
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