Rochet de sırada

Antalyaspor, Uruguaylı kaleciyi de gündeme aldı.

Transfer sezonunun hızlı ekiplerinden Antalyaspor, kalesini güçlendirmek için Boffin'den sonra Sergio Rochet için de nabız yokluyor. Sivasspor'un da gündeminde olan Uruguaylı kalecinin AZ Alkmaar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Yedek beklemek istemeyen 24 yaşındaki file bekçisi, menajerler aracılığıyla Antalya- spor'un da gündemine girdi.