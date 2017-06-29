 Rochet de sırada – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Rochet de sırada

    Rochet de sırada

    , Uruguaylı kaleciyi de gündeme aldı.

    Transfer sezonunun hızlı ekiplerinden Antalyaspor, kalesini güçlendirmek için Boffin'den sonra Sergio Rochet için de nabız yokluyor. Sivasspor'un da gündeminde olan Uruguaylı kalecinin AZ Alkmaar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Yedek beklemek istemeyen 24 yaşındaki file bekçisi, menajerler aracılığıyla Antalya- spor'un da gündemine girdi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
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