 Casillas sesleri – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Casillas sesleri

    Casillas sesleri
    Antalyaspor, ünlü İspanyol kaleci 'ı transfer etmeye çalışıyor. Daha önce Salih Dursun, Jeremy Menez ve Aydın Karabulut'u kadrosuna katan kırmızı- beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, "Casillas'ı takımda görmek isterim. Maicon ise çok iyi transfer. Sosa için de şartları zorluyoruz" dedi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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