 Antalyaspor’da Menez sevinci – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ’da Menez sevinci

    Antalyaspor’da Menez sevinci
    , Monaco'da forma giyen hücum oyuncusu 'le 3 yıllık anlaşma sağlarken, yöneticiler transferin süreceğini söyledi. Kırmızı Beyazlılar'ın transfer ettiği forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebilen Bordeaux'nun yıldızı Jeremy Menez 30 yaşında. Böylece Akdeniz ekibi, Salih Dursun'un ardından ikinci transferini yapmış oldu.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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