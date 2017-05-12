 Eto’o’dan anlamlı davranış – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Eto’o’dan anlamlı davranış

    Eto’o’dan anlamlı davranış

    'un takım kaptanı 'o, trafik kazasında ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kamerunlu futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin 1 Mayıs'ta deplasmanda Adanaspor ile yaptığı maçı izledikten sonra dönüş yolunda kaza geçiren taraftar otobüsünün içinde yer alan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Şükrü Önal'a ziyarette bulundu.

    Adana deplasmanından döndüklerinde ziyaret etmek istedikleri Önal'ın o saatlerde ameliyata alındığı için bunu ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Eto'o, taraftara formasını hediye etti.

    Şükrü Önal'ın ise Eto'o'nun sürpriz ziyareti karşısında duygusal anlar yaşadığı aktarıldı.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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