Eto’o’dan anlamlı davranış
Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, trafik kazasında ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kamerunlu futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin 1 Mayıs'ta deplasmanda Adanaspor ile yaptığı maçı izledikten sonra dönüş yolunda kaza geçiren taraftar otobüsünün içinde yer alan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Şükrü Önal'a ziyarette bulundu.
Adana deplasmanından döndüklerinde ziyaret etmek istedikleri Önal'ın o saatlerde ameliyata alındığı için bunu ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Eto'o, taraftara formasını hediye etti.
Şükrü Önal'ın ise Eto'o'nun sürpriz ziyareti karşısında duygusal anlar yaşadığı aktarıldı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:09
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Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Eto’o’dan anlamlı davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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