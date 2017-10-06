 JUPP HEYNCKES, GERİ DÖNDÜ! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , GERİ DÖNDÜ!

    JUPP HEYNCKES, GERİ DÖNDÜ!

    , eski tekniki direktörü ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

    Almanya Ligi ekiplerinden , ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

    Carlo Ancelotti ile yollarını ayırarak, teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başlayan Münih ekibi, 72 yaşındaki teknik adam Heynckes'te karar kıldı.
    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Jupp Heynckes ile 30 Haziran 2018'de sona erecek bir sözleşme imzalanmıştır" denildi.
    Bayern Münih'i 2012/2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıran Heynckes, daha sonra emeklilik kararı almıştı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    JUPP HEYNCKES, GERİ DÖNDÜ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.