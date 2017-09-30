UĞURLU KADRO

BU sezon iç sahada başarılı performansıyla dikkat çeken Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Aynı kadro ile sahaya çıkan Akhisar'ı n hocası F.Bahçe'yi de devirdi.