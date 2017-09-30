 UĞURLU KADRO – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    UĞURLU KADRO

    UĞURLU KADRO
    BU sezon iç sahada başarılı performansıyla dikkat çeken Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Aynı kadro ile sahaya çıkan Akhisar'ı n hocası F.Bahçe'yi de devirdi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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