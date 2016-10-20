Destan yazdılar

Napoli maçın başında istediği baskıyı rahatlıkla kurarken Beşiktaş top tutamıyor ve rakip yarı sahaya geçemiyordu. İlginç olan şu ki, o baskıdan bir kez sıyrılan Beşiktaş, Napoli kalesine ilk gidişinde golü buldu.

Quaresma ortaladı arka direkte biten Adriano çizmeyi aştı...

Golün özgüveniyle Beşiktaş biraz toparlanırken Napoli kanatlardan etkili bindirmeler yaptı. Buna karşılık Aboubakar da kontra fırsatları yakalıyordu. Sağ kanattan fırtına gibi gelen Napoli beraberliği sağlasa da Kartal hemen toparlandı. Caner, Tolgay, Adriano ve Q7'nin ters uzun toplarıyla oyunun yönünü çok çabuk değiştiren temsicimiz rakip savunma arkasına sarkmayı çabalıyordu. 2 kez uygun pozisyon girilse de Aboubakar aldığı bu topları değerlendiremedi. Aynı Aboubakar rakipten gelen pası yakaladığında ise gol orucunu bozuyor, çizmeyi ayağına geçiriyordu.

Öbür taraftan maçın başından beri takdir haklarını Napoli lehine kullanan Rus hakem Karasev ikinci yarının hemen başında uydurma bir penaltı vererek görevini (!) abarttı. Çok şükür gecenin parlayan yıldızı Fabricio harika bir kurtarışla bu haksızlığa anlamlı bir cevap verdi...



RUS HAKEMİ YERE SERDİ

Mertens'in bindirmeleri yüreğimizi ağzımıza getirirse de Napoli ilk yarıdaki baskıyı kuramadı. 3. golü yersek işimiz biter tedirginliği ile ürkek bir görüntüye büründüler.

Beşiktaş zaman zaman iyi paslaşarak ve alan daraltarak rakibin etkinliğini azaltırken kanat. Bindirmeleriyle maçı kotaracak 3. golü aramayı da ihmal etmedi.

Beşiktaş iyi oynuyor Napoli'yi dize getiriyordu ama karşısıda futbolu canice katleden Rus hakemi buluyordu. Rus öyle komik bir penaltı verdi ki Napolili oyuncular bile şaşırdı. Çaldığı ikinci penaltı adeta insanlık suçuydu. NET! Facianın ardından inadına saldıran Hakkını söke söke almak için inadına saldırdı.

Dünün suskun, gecenin ise şahlanan golcüsü Aboubakar o kafayı vurduğunda Napoli ile birlikte Rus hakemi de yere seriyordu adeta. Aboubakar, Atiba, Fabri, Marcelo ve diğerleri gerçek bir destan yazdılar.