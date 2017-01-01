 Mas ve Serdar da geliyor – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Mas ve Serdar da geliyor

    Mas ve Serdar da geliyor
    'un sağlık kontrolünden geçirdiği 32 yaşındaki Portekizli sağ bek 'dan sonra Arjantinli 27 yaşındaki sol bek ve 29 yaşındaki stoper da 2 Ocak'ta İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan iki oyuncu ardından bordo-mavili takımın Antalya kampına dahil olacak. Oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili son detayların ise İstanbul'a geldikten sonra görüşüleceği ve karara bağlanacağı belirtildi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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