 Bordo-mavi coşku – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Bordo-mavi coşku

    Bordo-mavi coşku

    Ezeli rakibini deplasmanda 1-0 yenerek kötü gidişe son veren Fırtına, Trabzon’da meşalelerle karşılandı. Oyuncular omuzlara alınırken, Ersun Yanal, “Bu daha başlangıç, devamı da gelecek” dedi.

    Toto Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan 'da, galibiyeti camiaya ilaç gibi geldi. 'da elde ettiği 1-0'lık zaferle adeta 'yeniden dirilen' bordomavililer, 3 puanı doyasıya kutladı. Karşılaşmanın ardından soyunma odası bayram yerine dönerken, futbolcular hep birlikte zafer tezahüratları yaptı. Yabancı oyuncuların kendilerine özgü dans figürleri herkesi coşturdu. Teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı konuşmada oyuncularına teşekkür ederek, "Bu daha başlangıç, devamı da gelecek" dedi.

    ?UÇAKTA TRABZON MARŞI
    Derbi coşkusu dönüş uçağında da devam etti. Saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış için piste çıkan uçağın hoparlörlerinden, "Biz dar sokaklarında" isimli Trabzonspor marşı çalınırken, taraftarlar ve oyuncular tezahüratlarla marşa eşlik etti. Kafile, gece yarısı döndüğü Trabzon'da meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Havalimanında futbolcuları omuzlarına alan bordo-mavili taraftarlar, başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu.

    STRESİ ATTIK
    Basın Sözcüsü Asım Örem, "Taraftarı, yöneticisi, sportif ekibi ve futbolcusuyla camiamızın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Genç bir takıma sahibiz. Stres ve baskının etkilerini yaşıyoruz. Bu galibiyet ve taraftar desteği bu stresin azaltılmasında çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.


    ?Yunus Emre SEL
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:22
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