Bordo-mavi coşku
Ezeli rakibini deplasmanda 1-0 yenerek kötü gidişe son veren Fırtına, Trabzon’da meşalelerle karşılandı. Oyuncular omuzlara alınırken, Ersun Yanal, “Bu daha başlangıç, devamı da gelecek” dedi.
Spor Toto Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da, Galatasaray galibiyeti camiaya ilaç gibi geldi. Türk Telekom Arena'da elde ettiği 1-0'lık zaferle adeta 'yeniden dirilen' bordomavililer, 3 puanı doyasıya kutladı. Karşılaşmanın ardından soyunma odası bayram yerine dönerken, futbolcular hep birlikte zafer tezahüratları yaptı. Yabancı oyuncuların kendilerine özgü dans figürleri herkesi coşturdu. Teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı konuşmada oyuncularına teşekkür ederek, "Bu daha başlangıç, devamı da gelecek" dedi.
?UÇAKTA TRABZON MARŞI
Derbi coşkusu dönüş uçağında da devam etti. Saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış için piste çıkan uçağın hoparlörlerinden, "Biz dar sokaklarında" isimli Trabzonspor marşı çalınırken, taraftarlar ve oyuncular tezahüratlarla marşa eşlik etti. Kafile, gece yarısı döndüğü Trabzon'da meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Havalimanında futbolcuları omuzlarına alan bordo-mavili taraftarlar, başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu.
STRESİ ATTIK
Basın Sözcüsü Asım Örem, "Taraftarı, yöneticisi, sportif ekibi ve futbolcusuyla camiamızın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Genç bir takıma sahibiz. Stres ve baskının etkilerini yaşıyoruz. Bu galibiyet ve taraftar desteği bu stresin azaltılmasında çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.
?Yunus Emre SEL
?UÇAKTA TRABZON MARŞI
Derbi coşkusu dönüş uçağında da devam etti. Saat 00.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalkış için piste çıkan uçağın hoparlörlerinden, "Biz dar sokaklarında" isimli Trabzonspor marşı çalınırken, taraftarlar ve oyuncular tezahüratlarla marşa eşlik etti. Kafile, gece yarısı döndüğü Trabzon'da meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Havalimanında futbolcuları omuzlarına alan bordo-mavili taraftarlar, başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu.
STRESİ ATTIK
Basın Sözcüsü Asım Örem, "Taraftarı, yöneticisi, sportif ekibi ve futbolcusuyla camiamızın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Genç bir takıma sahibiz. Stres ve baskının etkilerini yaşıyoruz. Bu galibiyet ve taraftar desteği bu stresin azaltılmasında çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.
?Yunus Emre SEL
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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