 İzlanda vurgusu – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    İzlanda vurgusu

    İzlanda vurgusu
    Başkan Muharrem Usta, Twitter'dan taraftarlara çağrıda bulundu. Usta, Euro 2016'da hem futboluyla, hem de tribün şovlarıyla dikkat çeken İzlanda'ya vurgu yaparak, "Değerli Trabzonsporlular! Taraftara İstanbul yasağı nihayet kalktı. İzlanda'yı kıskandıracak bir organizasyona imza atmak size çok yakışır" ifadelerine yer verdi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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