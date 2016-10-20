İzlanda vurgusu

Başkan Muharrem Usta, Twitter'dan taraftarlara çağrıda bulundu. Usta, Euro 2016'da hem futboluyla, hem de tribün şovlarıyla dikkat çeken İzlanda'ya vurgu yaparak, "Değerli Trabzonsporlular! Taraftara İstanbul yasağı nihayet kalktı. İzlanda'yı kıskandıracak bir organizasyona imza atmak size çok yakışır" ifadelerine yer verdi.