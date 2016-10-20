 Derbide savaşacağız – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Derbide savaşacağız

    Derbide savaşacağız
    Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, karşısında Trabzonspor kimliğini sahaya yansıtma arzusunu gördüklerini belirterek, G.Saray'a karşı da aynı mücadeleyi ortaya koyan ve pes etmeyen bir takım beklediğini söyledi. Aydın, "Takımı düzlüğe çıkarmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Tamamen bu takıma hizmet etmek için buradayım. Devre arasında yapacağımız transferlerle daha da güçleneceğiz" diye konuştu.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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