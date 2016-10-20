Çimler 29 Ekim’de
Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, yapımı son aşamaya gelen Akyazı Stadı'nın saha zemini için hibrit çimlerin 29 Ekim'de Trabzon'a getirileceğini söyledi.
SIRA ARTIK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİNDE
Akyazı Stadı'nda zeminin ısıtma ve soğutma sistemlerinin serilmesine geçildi. Birkaç gün içerisinde tamamlanacak ısıtma ve soğutma sistemlerinin yapımının ardından İtalya'dan çimler getirilecek. Çimlerin seriminin ise 8 ile 10 gün arasında tamamlanması bekleniyor. Stattaki kaba işçiliğin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağının ve ince işçiliğin ardından temizleme faaliyetlerine geçileceği belirtildi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Çimler 29 Ekim’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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