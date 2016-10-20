 Çimler 29 Ekim’de – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Çimler 29 Ekim’de

    Çimler 29 Ekim’de

    Akyazı Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, yapımı son aşamaya gelen Akyazı Stadı'nın saha zemini için hibrit çimlerin 29 Ekim'de Trabzon'a getirileceğini söyledi.

    Saral, yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın talimat ve takibi ile hibrit çimlerimiz Milano'da kesime başlandı. 28 özel soğutmalı tır ile 29 Ekim'de Akyazı'da olacak" dedi. Bordo-mavili kulübün yöneticisi Saral, "Stadın birinci sınıf olması için yaptığımız tüm başvuruları hızlıca Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile çözen Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    SIRA ARTIK ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİNDE
    Akyazı Stadı'nda zeminin ısıtma ve soğutma sistemlerinin serilmesine geçildi. Birkaç gün içerisinde tamamlanacak ısıtma ve soğutma sistemlerinin yapımının ardından İtalya'dan çimler getirilecek. Çimlerin seriminin ise 8 ile 10 gün arasında tamamlanması bekleniyor. Stattaki kaba işçiliğin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağının ve ince işçiliğin ardından temizleme faaliyetlerine geçileceği belirtildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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