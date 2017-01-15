Riekerink: "Zoru başardık"
Riekerink, kritik Konyaspor maçını kazasız atlattıklarını söyledi. “Oyuncularla maç öncesi konuştuk ve galibiyet için kenetlendik. İkinci yarıda gerçekten süper oynadık. Rodrigues kalitesini gösterdi. Transfer sürecektir.”
Tecrübeli hoca, yeni transferleri Rodriques'in performansıyla ilgili olarak ise "Bizim için önemli bir oyuncu, çok hazır olmadığı için 2. yarı oyuna girdi. Oyuna girdi adam eksiltti bize iyi katkı verecek" diye konuştu. "Konya virajını başarıyla geçtik ama ikinci yarı yeni başladı ve çok kritik maçlar oynayacağız" diyen Riekerink sözlerini şöyle sürdürdü:
"G.Saray iyi bir takım. Taraftarımızın desteğiyle Türkiye'de iki kupaya da talibiz. Konya maçında kalitemizi gösterdik. Galibiyetler serisi devam edecek." Transferle ilgili olarak da konuşan Hollandalı teknik adam, "Transfer dönemi bitene kadar söylentiler olacaktır. Oyuncular inanılmaz fedakarlık gösterdi. Muslera kırık parmakla oynadı. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bu şekilde devam edersek karşılığını mutlaka alırız" dedi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:51
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Riekerink: "Zoru başardık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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