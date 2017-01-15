Riekerink: "Zoru başardık"

Riekerink, kritik Konyaspor maçını kazasız atlattıklarını söyledi. “Oyuncularla maç öncesi konuştuk ve galibiyet için kenetlendik. İkinci yarıda gerçekten süper oynadık. Rodrigues kalitesini gösterdi. Transfer sürecektir.”

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, Atiker Konyaspor maçının düşündükleri gibi zor olduğunu belirterek, "Zor bir maçtı, oyuncularla aramızda konuştuk, organize bir karşı oynadık ama iyi mücadele ettik. İlk yarı çok iyi değildik devre arası bazı şeyleri değiştirip kazandık" dedi.



Tecrübeli hoca, yeni transferleri Rodriques'in performansıyla ilgili olarak ise "Bizim için önemli bir oyuncu, çok hazır olmadığı için 2. yarı oyuna girdi. Oyuna girdi adam eksiltti bize iyi katkı verecek" diye konuştu. "Konya virajını başarıyla geçtik ama ikinci yarı yeni başladı ve çok kritik maçlar oynayacağız" diyen Riekerink sözlerini şöyle sürdürdü:



"G.Saray iyi bir takım. Taraftarımızın desteğiyle Türkiye'de iki kupaya da talibiz. Konya maçında kalitemizi gösterdik. Galibiyetler serisi devam edecek." Transferle ilgili olarak da konuşan Hollandalı teknik adam, "Transfer dönemi bitene kadar söylentiler olacaktır. Oyuncular inanılmaz fedakarlık gösterdi. Muslera kırık parmakla oynadı. Ben hepsini tebrik ediyorum. Bu şekilde devam edersek karşılığını mutlaka alırız" dedi.