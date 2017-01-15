"Çocukluk hayalim Galatasaray'dı"

G.SARAY'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Alman basınına açıklamalarda bulundu. "Benim çocukluk hayalim Galatasaray'da oynamaktı" diyen Tolga, "Stadımızda mükemmel bir atmosfer var. Her maça çıktığımda inanılmaz heyecan yaşıyorum. Galatasaray taraftarını sadece Dordmund taraftarı ile kıyaslayabilirim" dedi. İstanbul'un müthiş bir şehir olduğunu ifade eden Tolga, "G.Saray'ın başarısı için çok çalışacağım" diye konuştu.