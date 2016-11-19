''Cezam için görüştüm''
Sezon başı G.Saray'la görüşen Lassana Diarra bunun sebebini açıkladı: "İnsanlar bu yaz yaptığım transfer görüşmelerimi unutsun. Galatasaray'la sadece cezamı ödemek için masaya oturdum. Buradan ayrılsam da hep Marsilyalı kalacaktım. Ben burada mutluyum"
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:10
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