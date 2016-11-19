''Cezam için görüştüm''

Sezon başı G.Saray'la görüşen Lassana Diarra bunun sebebini açıkladı: "İnsanlar bu yaz yaptığım transfer görüşmelerimi unutsun. Galatasaray'la sadece cezamı ödemek için masaya oturdum. Buradan ayrılsam da hep Marsilyalı kalacaktım. Ben burada mutluyum"