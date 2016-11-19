 ''Cezam için görüştüm'' – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Cezam için görüştüm''

    ''Cezam için görüştüm''
    Sezon başı G.Saray'la görüşen Lassana Diarra bunun sebebini açıkladı: "İnsanlar bu yaz yaptığım transfer görüşmelerimi unutsun. Galatasaray'la sadece cezamı ödemek için masaya oturdum. Buradan ayrılsam da hep Marsilyalı kalacaktım. Ben burada mutluyum"
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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