 Poldi’nin evine 7 milyon euro – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Poldi’nin evine 7 milyon euro

    Poldi’nin evine 7 milyon euro
    Almanya'nın Express gazetesi, zengin bir Rus ailenin, Podolski'nin 'deki evini satın almak istediğini yazdı. Muhteşem Köln manzarası, Ren ayaklarının dibinde olması ve çok özel mimarisi ile evin çok değerli bir yerde olduğu belirtilirken ismi açıklanmayan Rus'un 7 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. Alman oyuncunun da bu teklifi doğruladığı belirtildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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