Poldi’nin evine 7 milyon euro
Almanya'nın Express gazetesi, zengin bir Rus ailenin, Podolski'nin Köln'deki evini satın almak istediğini yazdı. Muhteşem Köln manzarası, Ren ayaklarının dibinde olması ve çok özel mimarisi ile evin çok değerli bir yerde olduğu belirtilirken ismi açıklanmayan Rus'un 7 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. Alman oyuncunun da bu teklifi doğruladığı belirtildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Poldi’nin evine 7 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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