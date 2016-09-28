Sigthorsson’a izin yok
G.Saray, Kolbeinn Sigthorsson'u milli takıma göndermeye sıcak bakmıyor. G.Saray'a İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Kolbeinn için ön davet geldiği, sağlık ekibinin ise ekim başındaki maçlarda oynamasının zor olduğunu belirten bir raporu karşı tarafa ilettiği gelen bilgiler arasında... Şimdi İzlanda'da gelecek yanıt bekleniyor.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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