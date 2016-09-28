 Sigthorsson’a izin yok – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Sigthorsson’a izin yok

    Sigthorsson’a izin yok
    G.Saray, Kolbeinn Sigthorsson'u milli takıma göndermeye sıcak bakmıyor. G.Saray'a İzlanda Federasyonu'ndan Kolbeinn için ön davet geldiği, sağlık ekibinin ise ekim başındaki maçlarda oynamasının zor olduğunu belirten bir raporu karşı tarafa ilettiği gelen bilgiler arasında... Şimdi İzlanda'da gelecek yanıt bekleniyor.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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