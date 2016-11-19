 "F.Bahçe derbiyi..." – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    "F.Bahçe derbiyi..."

    "F.Bahçe derbiyi..."

    BB Erzurumspor'da oynayan Mert de maçı Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını ileri sürdü.

    Derbi heyecanının ve yaşattığı atmosferin çok farklı olduğunu ifade eden , "Fenerbahçe şu anda daha iyi. Son dört maçta hem UEFA'da hem de ligde iyi performans gösterdi. İki takımın forvetlerinin de işi zor. İnşallah Fenerbahçe'nin forveti daha şanslı olur" dedi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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