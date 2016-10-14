Liderliği eksik
Laudrup, Kjaer’in Danimarka’nın Polonya’ya 3-2 yenildiği maçtaki performansını eleştirdi: Yeteneği üst düzey ama liderlik figürü yok
Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla geçen sezonu aratan Simon Kjaer'e Danimarka'nın efsane futbolcularından Brian Laudrup'tan da eleştiri geldi. Vikingler'in efsane forveti, "Kjaer, sahadaki sorumluluklarını yapamıyor. Defansif açıdan ve adam adama savunma anlayışında üst düzey yeteneklere sahip ama liderlik figürü yok" diye konuştu. Kjaer ise ülke basınına yaptığı açıklamada, grupta hala şanslarının olduğunu belirterek, çok çalışmaları gerektiğini söyledi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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