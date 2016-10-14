 Liderliği eksik – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Liderliği eksik

    Liderliği eksik

    Laudrup, ’in Danimarka’nın Polonya’ya 3-2 yenildiği maçtaki performansını eleştirdi: Yeteneği üst düzey ama liderlik figürü yok

    'de bu sezonki performansıyla geçen sezonu aratan Simon Kjaer'e Danimarka'nın efsane futbolcularından Brian Laudrup'tan da eleştiri geldi. Vikingler'in efsane forveti, ", sahadaki sorumluluklarını yapamıyor. Defansif açıdan ve adam adama savunma anlayışında üst düzey yeteneklere sahip ama liderlik figürü yok" diye konuştu. Kjaer ise ülke basınına yaptığı açıklamada, grupta hala şanslarının olduğunu belirterek, çok çalışmaları gerektiğini söyledi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
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