Yeni seri başlayacak
Josef De Souza, 2 galibiyetin ardından Osmanlıspor beraberliğinin iş kazası olduğunu belirterek Alanya sınavında yeni bir seri başlatacaklarını söyledi. Sambacı, "Milli arada iyi hazırlandık, Taraftarımız önünde alacağımız 3 puanla iddiamızı koruyacağız" dedi.
20 günlük zorlu süreç
Fener'i yoğun bir periyot bekliyor. 16 Ekim'de Alanya ile oynayacak sarı-lacivertliler, ardından Manchester ve Konya'ya gidecek. Sonrasında Karabük ve 3 Kasım'da yine ManU ile sahasında kapışacakolan Kanarya 20 günlük zorlu süreci Akhisar deplasmanında bitirecek.
20 günlük zorlu süreç
Fener'i yoğun bir periyot bekliyor. 16 Ekim'de Alanya ile oynayacak sarı-lacivertliler, ardından Manchester ve Konya'ya gidecek. Sonrasında Karabük ve 3 Kasım'da yine ManU ile sahasında kapışacakolan Kanarya 20 günlük zorlu süreci Akhisar deplasmanında bitirecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Yeni seri başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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