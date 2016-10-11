Yeni seri başlayacak

Josef De Souza, 2 galibiyetin ardından Osmanlıspor beraberliğinin iş kazası olduğunu belirterek Alanya sınavında yeni bir seri başlatacaklarını söyledi. Sambacı, "Milli arada iyi hazırlandık, Taraftarımız önünde alacağımız 3 puanla iddiamızı koruyacağız" dedi.



20 günlük zorlu süreç

Fener'i yoğun bir periyot bekliyor. 16 Ekim'de Alanya ile oynayacak sarı-lacivertliler, ardından Manchester ve Konya'ya gidecek. Sonrasında Karabük ve 3 Kasım'da yine ManU ile sahasında kapışacakolan Kanarya 20 günlük zorlu süreci Akhisar deplasmanında bitirecek.