 Yeni seri başlayacak – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yeni seri başlayacak

    Yeni seri başlayacak
    Josef De Souza, 2 galibiyetin ardından Osmanlıspor beraberliğinin iş kazası olduğunu belirterek Alanya sınavında yeni bir seri başlatacaklarını söyledi. Samba, "Milli arada iyi hazırlandık, Taraftarımız önünde alacağımız 3 puanla iddiamızı koruyacağız" dedi.

    20 günlük zorlu süreç
    Fener'i yoğun bir periyot bekliyor. 16 Ekim'de Alanya ile oynayacak sarı-lacivertliler, ardından Manchester ve Konya'ya gidecek. Sonrasında Karabük ve 3 Kasım'da yine ManU ile sahasında kapışacakolan Kanarya 20 günlük zorlu süreci Akhisar deplasmanında bitirecek.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:27
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