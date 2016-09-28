 Vestel’le imzalandı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Vestel’le imzalandı

    Vestel’le imzalandı

    F.Bahçe, Vestel ile özel telefon ve televizyon üretimi için lisans anlaşması imzaladı.

    Vestel'in logolu özel telefon ve televizyonlarının, Fenerium ve Vestel mağazalarında satılacağını belirten yönetici Ozan Balaban, "Sloganımız; Gururla yerli... Şimdi gururla Fenerli..." dedi. Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler ise yaptığı konuşmada, "Önemli bir anlaşmaya imza attık. Fenerbahçeliler için özel telefon ve televizyon yaptık" diye konuştu
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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