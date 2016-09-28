Vestel’le imzalandı
F.Bahçe, Vestel ile özel telefon ve televizyon üretimi için lisans anlaşması imzaladı.
Vestel'in Fenerbahçe logolu özel telefon ve televizyonlarının, Fenerium ve Vestel mağazalarında satılacağını belirten yönetici Ozan Balaban, "Sloganımız; Gururla yerli... Şimdi gururla Fenerli..." dedi. Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler ise yaptığı konuşmada, "Önemli bir anlaşmaya imza attık. Fenerbahçeliler için özel telefon ve televizyon yaptık" diye konuştu
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
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gsli hüso arena boş kalmasın
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