Babel’in yanında Tunay bombası
Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ryan Babel transferinin ardından Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Tunay Torun'la da anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ın, Ryan Babel ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi. Deportivo'da forma giyerken İstanbul'a gelen ve bir süredir pazarlıkların yürütüldüğü Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübün son teklifine olumlu yanıt verdiği ve 1 Ocak'tan sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Babel, kendisine verilen program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
TUNAY DA TAMAM
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden yazarımız Sinan Vardar, siyah-beyazlı kulübün Kasımpaşa'dan Tunay Torun ile de anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun cüzi bir bonservisle alınacağı da önümüzdeki günlerde imza atacağı belirtildi.
BREZİLYALI STOPER GELİYOR
Sinan Vardar, twitter'dan paylaştığı mesajında Beşiktaş'ın Brezilya'dan bir stoperle de anlaşmaya vardığını ifade etti. Savunmaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların alacağı ismin Cruzeiro'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Messias olduğu iddia edildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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