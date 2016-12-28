 Babel’in yanında Tunay bombası – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Babel’in yanında Tunay bombası

    Babel’in yanında Tunay bombası

    Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ryan Babel transferinin ardından Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu 'la da anlaşma sağladı.

    Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ın, Ryan Babel ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi. Deportivo'da forma giyerken İstanbul'a gelen ve bir süredir pazarlıkların yürütüldüğü Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübün son teklifine olumlu yanıt verdiği ve 1 Ocak'tan sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Babel, kendisine verilen program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

    TUNAY DA TAMAM
    Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden yazarımız , siyah-beyazlı kulübün Kasımpaşa'dan ile de anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun cüzi bir bonservisle alınacağı da önümüzdeki günlerde imza atacağı belirtildi.

    BREZİLYALI STOPER GELİYOR
    Sinan Vardar, twitter'dan paylaştığı mesajında Beşiktaş'ın Brezilya'dan bir stoperle de anlaşmaya vardığını ifade etti. Savunmaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların alacağı ismin Cruzeiro'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Messias olduğu iddia edildi.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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