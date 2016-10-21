 2 litre serum 6 antibiyotik – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    2 litre serum 6 antibiyotik

    2 litre serum 6 antibiyotik
    Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın babası Mustafa Şahan, oğlunun maçı öncesi çok hasta olduğunu açıkladı. Baba Şahan, "Oğlum 2 litre serum yedi, 3 gün de antibiyotik kullandı. Hasta ve bitkin olduğu için kadroya alınmadı" derken; zaferi için de " tek kelimeyle 'muhteşem' oyunuyla rakibini devirdi. Ben maç öncesi 2-1 alır dedim, ama 3-2 kazandı. Hem de eze eze yendi" yorumunu yaptı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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