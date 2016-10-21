2 litre serum 6 antibiyotik
Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın babası Mustafa Şahan, oğlunun Kayserispor maçı öncesi çok hasta olduğunu açıkladı. Baba Şahan, "Oğlum 2 litre serum yedi, 3 gün de antibiyotik kullandı. Hasta ve bitkin olduğu için kadroya alınmadı" derken; Napoli zaferi için de "Beşiktaş tek kelimeyle 'muhteşem' oyunuyla rakibini devirdi. Ben maç öncesi 2-1 alır dedim, ama 3-2 kazandı. Hem de eze eze yendi" yorumunu yaptı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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