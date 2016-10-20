Orman: Acayip mutluyum
“Hakeme rağmen kazandık. Çocuklar çok inanılmaz oynadı. Türkiye’yi mutlu ettik”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Napoli galibiyetine çok sevindiklerini söyledi. İşte Orman'ın maç sonu açıklamaları: "Acayip mutluyum. Hakem maçı vermek için elinden geleni yaptı. Ama çocuklar çok inanılmaz bir performans gösterdiler. Hem bizi hem bütün Beşiktaşlıları hem de Türk milletini mutlu ettiler. Gönülden kutluyorum hepsini. Çok kızdım ikinci penaltıya. Penaltıyla alakası yok. Arka arkaya böyle penaltıların verilmesi ayıp. Maçı aldığımız için çok mutluyuz. Daha önümüzde maçlar var. 3 maçın 2'si İstanbul'da üst tura çıkmak için elimizden geleni yapacağız.''
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Orman: Acayip mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.