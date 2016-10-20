 Orman: Acayip mutluyum – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Orman: Acayip mutluyum

    Orman: Acayip mutluyum

    “Hakeme rağmen kazandık. Çocuklar çok inanılmaz oynadı. ’yi mutlu ettik”

    Başkanı Fikret Orman, galibiyetine çok sevindiklerini söyledi. İşte Orman'ın maç sonu açıklamaları: "Acayip mutluyum. Hakem maçı vermek için elinden geleni yaptı. Ama çocuklar çok inanılmaz bir performans gösterdiler. Hem bizi hem bütün Beşiktaşlıları hem de Türk milletini mutlu ettiler. Gönülden kutluyorum hepsini. Çok kızdım ikinci penaltıya. Penaltıyla alakası yok. Arka arkaya böyle penaltıların verilmesi ayıp. Maçı aldığımız için çok mutluyuz. Daha önümüzde maçlar var. 3 maçın 2'si İstanbul'da üst tura çıkmak için elimizden geleni yapacağız.''
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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