 18 maçlık serilerini bitirdiler – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    18 maçlık serilerini bitirdiler

    18 maçlık serilerini bitirdiler
    , 'nin 18 maçlık Avrupa Kupaları'ndaki yenilmezlik serisine son verdi. En son 2013'te sahasında Plzen'e 3-0 kaybeden Napoli, daha sonra iç sahadaki 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Temsilcimiz İtalyan ekibinin bu müthiş yenilmezlik serisine son vererek bir tarih daha yazdı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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