Bodrum’da yüzme şöleni

Hapimag Sea Garden ResortBodrum, 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çeken 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
Hapimag Sea Garden ResortBodrum, 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çeken 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hapimag Sea Garden Resort, 6. kez sponsorluğunu üstlenirken, turizm sezonu sonunda bölgeye canlılık getirerek spora ve sporcuya olan desteğini de sürdürdü.