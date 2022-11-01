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Bodrum’da yüzme şöleni

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çeken 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Bodrum’da yüzme şöleni
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çeken 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hapimag Sea Garden Resort, 6. kez sponsorluğunu üstlenirken, turizm sezonu sonunda bölgeye canlılık getirerek spora ve sporcuya olan desteğini de sürdürdü.
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