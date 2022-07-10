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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda toplam 9 madalya kazanan milli yüzücülerimizi kutladı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:31
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden genç sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, ayrıca paylaşımında Merve Tuncel'in 3 altın ve 1 bronz, Sanberk Yiğit Oktar'ın 1 altın, 4x200 metre serbest stil erkek takımının 1 gümüş, Belis Şakar'ın 1 gümüş, Defne Coşkun'un 1 bronz, Emir Batur Albayrak'ın da 1 bronz madalya kazandığı bilgisine yer verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu ise yaptığı paylaşımda, "Türk yüzme milli takımı tarih yazmaya devam ediyor. 5-10 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcularımız 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

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