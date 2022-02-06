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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Derya Büyükuncu'nun cezası belli oldu

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımla tepki çekti. Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu, Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verdi.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 16:57
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Derya Büyükuncu'nun cezası belli oldu

Corona virüsü testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildi. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir.

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