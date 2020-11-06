Bir rekor daha!

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada kendisine ait Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı. Türkiye Yüzme Federasyonu, "Sporcumuzu ve antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenleri kutluyorum" diyerek tebrik etti.