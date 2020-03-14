Down sendromlu milli yüzücü Serhat gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
Eskişehir'de 7 yaşındayken sosyal aktivite için yüzmeye başlayan ve birçok madalya kazanan down sendromlu milli yüzücü Serhat Emir Güngör, dünya down sendromlular yüzme şampiyonasında Türkiye'ye madalya kazandırmak için azimle çalışıyor.
Ailesinin sosyal yaşama katılımını artırmak için 13 yıl önce yüzmeye yönlendirdiği Serhat, Eskişehir Harb-İş Spor Kulübü'nün yüzme antrenörü Selçuk Kırabay ile hazırlandığı yarışmalarda birçok başarı elde etti.
Serhat, kelebek ve serbest stillerde katıldığı müsabakalarda 20 altın madalya kazandı. Başarılarıyla Türkiye Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı'na seçilen sporcu, geçen yıl 15-22 Eylül'de İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ilk kez ay yıldızlı mayoyu giydi. Bu yarışmada hedefine ulaşamayan Serhat, uluslararası başarı hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Milli sporcu, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için haftanın 6 günü 6'şar saat antrenman yapıyor.
Serhat, Antalya'da düzenlenmesi planlanan 10. Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelenmesine rağmen madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KÜRSÜYE ÇIKACAĞIZ
Milli sporcunun antrenörü Selçuk Kırabay, yaptığı açıklamada, Serhat Emir Güngör'ün kelebek, serbest ve ferdi karışık branşlarında çok başarılı olduğunu söyledi.
Sporcusunun geçen Eylül'de İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ilk yurt dışı tecrübesini yaşadığını kaydeden Kırabay, az farkla finalde mücadele etme şansını kaçırdıklarını aktardı.
Serhat Emir Güngör'ün bu yıl 10. kez yapılacak Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade eden Kırabay, şunları kaydetti:
"Çok yol katettik. Şampiyona salgın nedeniyle ekim ayına ertelendi. Bu da Serhat'ı çok üzdü. Çok çalışmıştı. Ekim ayına kadar aynı tempoda çalışacağız. Ne kadar çok antrenman yaparsak o kadar başarılı olacağız. Şampiyonada kürsüye çıkmayı hedefliyoruz."
Başarılı yüzücü Serhat Emir Güngör ise Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istediğini söyledi.
- 14.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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