Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de yapıldı
Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen seçmelere 111 kulüpten, 538 sporcu katıldı. Seçmeler kapsamında sporcular kendi kategorilerindeki milli takım barajlarını geçmek için mücadele etti. Türkiye Yüzme Federasyonu Temsilcisi Güven Duvan, yaptığı açıklamada, milli takımın dünyada önemli başarılara imza attığını söyledi.
Milli takım seçmelerine kulüp ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Duvan, Türkiye'nin en büyük havuzlarından Edirne'deki olimpik havuzda ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlendiğini ifade etti.
Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu da son yıllarda yüzme sporunda önemli başarılara imza atıldığını dile getirdi.
Olimpik yüzme havuzunun sporcuları ağırlamaya devam ettiğini anlatan Arsu, "Gerek federasyonlarımız gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı önemli altyapı yatırımları gençlerimizin yüzme sporuna ilgisini artırdı. Milli takımımız ve milli sporcularımız da bu kapsamda önemli başarılara imza atıyor. Milli takımımızın seçmeleri ülkemize hayırlı olsun, tüm sporcularımıza başarılar dilerim." diye konuştu.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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