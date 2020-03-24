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24 Mart 2020, Salı
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Burgh virüse yakalandı

Burgh virüse yakalandı

Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Cameron der Burgh, 2 haftadır yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğini duyurdu.

Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Cameron der Burgh, 2 haftadır yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum" yazdı. Burgh, 2012 Londra Olimpiyatları 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanmıştı.
  1. 24.3.2020
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