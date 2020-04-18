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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Timmers çekildi

Timmers çekildi

hayatını bu yıl noktalayacağını açıklayan başarılı yüzücü , 2021'e ertelenen olimpiyat oyunlarına katılmayacağını duyurdu. 2016'da 'nda serbest stilde kazanan Timmers, kariyerine son vereceğini belirterek, "Oyunların ertelenmesi planlarımı bozdu. 'daki Olimpiyatlara katılmayacağım" dedi.

hayatını bu yıl noktalayacağını açıklayan başarılı yüzücü , 2021'e ertelenen olimpiyat oyunlarına katılmayacağını duyurdu. 2016'da 'nda serbest stilde kazanan Timmers, kariyerine son vereceğini belirterek, "Oyunların ertelenmesi planlarımı bozdu. 'daki Olimpiyatlara katılmayacağım" dedi.
  1. 18.4.2020
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