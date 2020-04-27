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27 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Önceliğim ay-yıldız’

‘Önceliğim ay-yıldız’

Fenerbahçeli Sakçı, hedeflerini açıkladı. Kendisi için en önemli değerlerin Türk bayrağı ve sarı-lacivertli kulüp olduğunu belirten yıldız sporcu, " final yüzmek beni mutlu eder" dedi.

F.Bahçeli Sakçı, hedeflerini açıkladı. Kendisi için en önemli değerlerin Türk bayrağı ve sarı-lacivertli kulüp olduğunu belirten yıldız sporcu, " öncelikle bayrağımı temsil edeceğim ama biraz da kulübümün imkanlarıyla orada olacağım. Kimse bir madalya sözü veremez. İnsanları kandırmış olurum ama sonuçta hedefim final. Olimpiyatlarda final yüzmek beni mutlu eder" dedi.
  1. 27.4.2020
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