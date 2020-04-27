Doğukan’dan mesaj - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Doğukan’dan mesaj

Doğukan’dan mesaj

Doğukan’dan mesaj

Performansıyla 'in gözde isimlerinden biri olan , önemli açıklamalar yaptı.

Performansıyla 'in gözde isimlerinden biri olan , önemli açıklamalar yaptı. F.Bahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun 'de en beğendiği futbolcu olduğunu söyleyen Doğukan, "Onun gibi bir futbolcuyla aynı takımda oynamak isterim. Çok büyük bir oyuncu" dedi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, F.Bahçe'ye transferiyle ilgili de şunları söyledi: "Hedeflerim arasında 'a para kazandırıp gitmek var."
  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğukan’dan mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA