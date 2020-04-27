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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Potada mutlu son

Potada mutlu son

Beko Başantrenörü Obradovic’in iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon alınan kötü sonuçların ardından Beko'daki geleceği tartışma konusu olan 'te işlem tamam... Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen Sırp hocaya yeni mukavele önermişti. Tecrübeli çalıştırıcının teklife olumlu yanıt verdiği ve 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Fenerbahçe'ye tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşatan Obra, 4 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 3 kez de kaldırmayı başardı.
  1. 27.4.2020
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