Seç beğen al!

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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Hoca arayışlarını sürdüren ’nin gündeminde birçok isim var: Mircea- ikilisi, , ve .

Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren , birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Camianın da kabul edeceği bir isim üzerinde duran sarı-lacivertliler, uzun vadeli bir çalışma ortamı için temaslarını hızlandırdı. 'den 'u çalıştıran 'la iletişime geçen Fenerbahçe, yabancı adayları da belirledi. ve oğlu ile daha önce bir görüşme yapan Kanarya, Hırvat teknik adamlar ve 'yla da temas kurdu. Fenerbahçe Yönetimi'nin daha önce takımında başında şampiyonluk yaşayan Daum'u da bu adaylar arasına aldığı iddia edildi.
  1. 27.4.2020
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