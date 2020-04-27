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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Isla Çizme’ye dönüyor

Isla Çizme’ye dönüyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla'nın ile görüştüğü iddia edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan Mauricio Isla'nın ile görüştüğü iddia edildi. basını, daha önce Serie A'da Udinese, ve Cagliari formaları giyen 32 yaşındaki oyuncunun Parma'ya anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. 3 sezondur forması giyen Şilili sağ bekin ismi devre arasında da ile anılmıştı.
  1. 27.4.2020
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