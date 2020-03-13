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13 Mart 2020, Cuma
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Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

'nin başkenti 'da bu yıl 'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

'nin başkenti 'da bu yıl 'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019'da 43 bin kişinin koştuğu maraton, bu yıl 4 Ekim'de yapılacak.

1981 yılında başlayan Londra Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.


  1. 13.03.2020
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