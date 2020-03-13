Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019'da 43 bin kişinin koştuğu maraton, bu yıl 4 Ekim'de yapılacak.
1981 yılında başlayan Londra Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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