Gürkan Kubilay: Futbolcuların hazır olmak için kaç güne ihtiyacı var?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle diğer liglerde olduğu gibi Türkiye'de de spor faaliyetlerinde erteleme kararı alındı. Bu alınan karar sonrası en çok merak edilen sorulardan biri de, verilen aradan sonra futbolcuların hazır olmak için kaç güne ihtiyaç duyduğu. A Spor yorumcusu ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay merak edilen bu soruları Takım Oyunu programında değerlendirdi. İşte detaylar...
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