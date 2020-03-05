Sümeyye Boyacı kimdir? ''Barbie'' Rol model seçilen Sümeyye Boyacı kaç yaşında, nereli?

Sümeyye Boyacı kimdir? Dünyanın popüler oyuncaklarından Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti. Genç yüzücü için özel bir Barbie bebek modeli üretilecek. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından birisi olan Barbie, söz konusu başarılı kadınlardan esinlenen oyuncak Barbie bebek üretiyor. Türkiye'de bu isim Sümeyye Boyacı oldu. Peki, Sümeyye Boyacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Genç yüzücü son olarak 2018 yılında Dublin'deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003, Eskişehir'de dünyaya geldi. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, 2008 yılında yüzmeye başladı.

2016'da Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti. Boyacı burada 50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. oldu. 2017'de Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

2018'de, Dublin'deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.