Sümeyye Boyacı kimdir? ''Barbie'' Rol model seçilen Sümeyye Boyacı kaç yaşında, nereli? - Son dakika Yüzme haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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kimdir? ''Barbie'' Rol model seçilen Sümeyye Boyacı , nereli?

Sümeyye Boyacı kimdir? ''Barbie'' Rol model seçilen Sümeyye Boyacı kaç yaşında, nereli?

Dünyanın popüler oyuncağı “Barbie” bebeklerinin Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel, ’den rol model olarak paralimpik yüzücü ’yı seçti. Peki, Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye Boyacı , nereli? "İlham Veren Kadınlar" serisi kapsamında seçilen kişiler için özel bebekler üretiliyor. Yıllardır devam eden ön yargıları yıkmayı hedefleyen projenin yüzü Türkiye’de bu yıl Sümeyye Boyacı oldu. İşte, Sümeyye Boyacı kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtı…

kimdir? Dünyanın popüler oyuncaklarından Barbie, rol model olarak 'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti. Genç yüzücü için özel bir modeli üretilecek. Dünyanın en çok satan oyuncaklarından birisi olan Barbie, söz konusu başarılı kadınlardan esinlenen oyuncak Barbie bebek üretiyor. Türkiye'de bu isim Sümeyye Boyacı oldu. Peki, Sümeyye Boyacı kimdir, , nereli? Genç yüzücü son olarak 2018 yılında Dublin'deki 'nda kazanmıştı.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?
Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003, 'de dünyaya geldi. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, 2008 yılında yüzmeye başladı.

2016'da 'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti. Boyacı burada 50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. oldu. 2017'de Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

2018'de, Dublin'deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.

  1. 05.03.2020
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