Türkiye FINA Marathon Swim World Series'de kulaç atacak
13 Şubat 2019, Çarşamba
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FINA 'de kulaç atacak

Türkiye FINA Marathon Swim World Series'de kulaç atacak

FINA 'e katılacak olan Açık Su Yüzme , 'ın başkenti Doha'ya gitti.

16 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek olan FINA de Yüzme da yarışacak. Bir gün sürece yarışlarda mücadele edecek Türkiye Milli Takımı kafilesinde şu isimler yer alıyor: Baret Avedikoğlu (Kafile Başkanı), Sinan Ölüş, Ali Özmen (Antrenör), Aleyna Nur Sungur, Batuhan Ecrin Pınar (Sporcu).

  1. 13.2.2019 23:47
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