Türkiye FINA Marathon Swim World Series'de kulaç atacak

16 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek olan FINA Marathon Swim World Series de Türkiye Yüzme Milli Takımı da yarışacak. Bir gün sürece yarışlarda mücadele edecek Türkiye Milli Takımı kafilesinde şu isimler yer alıyor: Baret Avedikoğlu (Kafile Başkanı), Sinan Ölüş, Ali Özmen (Antrenör), Aleyna Nur Sungur, Batuhan Ecrin Pınar (Sporcu).