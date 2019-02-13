Türkiye FINA Marathon Swim World Series'de kulaç atacak
FINA Marathon Swim World Series'e katılacak olan Türkiye Açık Su Yüzme Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
16 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek olan FINA Marathon Swim World Series de Türkiye Yüzme Milli Takımı da yarışacak. Bir gün sürece yarışlarda mücadele edecek Türkiye Milli Takımı kafilesinde şu isimler yer alıyor: Baret Avedikoğlu (Kafile Başkanı), Sinan Ölüş, Ali Özmen (Antrenör), Aleyna Nur Sungur, Batuhan Ecrin Pınar (Sporcu).
- 13.2.2019 23:47
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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