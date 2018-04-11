Tekvandoculardan 2 gümüş geldi! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tekvandoculardan 2 gümüş geldi!

    Tekvandoculardan 2 gümüş geldi!

    Tunus'ta düzenlenen 'nda tatamiye çıkan ve , gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Tunus'ta düzenlenen 'nda tatamiye çıkan ve , gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 48 kiloda mücadele eden Görkem Polat ve kızlar 42 kiloda yarışan Emine Göğebakan, ikincilik kürsüsüne çıktı ve uzun bir aradan sonra 'ye madalya kazandırdı. Görkem ve Emine'yi ilk tebrik eden Spor Bakanı oldu.



    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tekvandoculardan 2 gümüş geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN