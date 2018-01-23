"Balık Adam" gözünü Tokyo'ya çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balık adam" diye hitap ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Beytullah Eroğlu, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından yeni hedeflerini belirledi.

Milli takım antrenörü Mehmet Fatih Kurt yönetiminde günde 5 saatlik antrenmanla çalışmalarını sürdüren, kariyerinde Avrupa şampiyonluğu da bulunan Beytullah Eroğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alıp zirveye çıkarak, yıllardır emek verdiği yüzmede en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor.



"YÜZMEYLE BENLİĞİMİ, KİŞİLİĞİMİ KAZANDIM"

Milli yüzücü Beytullah Eroğlu, yaptığı açıklamada, çok sevdiği yüzmenin kendisini hayata bağlayan en önemli etken olduğunu aktardı.

Kişiliğini kazanmasında yüzmenin çok büyük katkısının olduğunu ifade eden Beytullah Eroğlu, "Yüzme, beni hayata bağlayan spor oldu. Asosyal bir bireyken, sosyalleştim. Yüzmeyle benliğimi, kişiliğimi kazandım. Sonra bu alanda profesyonel oldum. Bu aşamada ise yüzme benim için hırs meselesi oldu. Ülke bayrağımızı dalgalandırmak için gerekli mücadelenin verilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Yüzmenin kendisi için yaşam tarzı olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Bütün engellilerin de hayata tutunmalarını sporla kazanabileceğini düşünüyorum. Bunu ben başardıysam onlar da başarabilir. Ben küçük yaşlarda ailem dışında kimseyle iletişim kuramazken, okula ailemin ısrarıyla başlamışken şu an yüzme sayesinde üniversite bitireceğim. Bunu spora borçluyum." ifadelerini kullandı.



"CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERMİŞTİM"

Beytullah Eroğlu, yeni yılla beraber kendisine yeni hedefler belirlediğini, bu kapsamda çok çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Tarihimizde ilk defa ülkemize altın madalyayı getirip bayrağımızı, bütün bayrakların üstünde tutarak İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bu, benim en büyük hedeflerimden biriydi. Nihayetinde bunu gerçekleştirdim. O an verdiğim sözler aklıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, beni İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a emanet ettiğinde 'Dünya şampiyonluğunu getireceğim.' diye söz vermiştim. O sözümü tuttum. Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterebildim. Rabbim bana bunu nasip etti. Bundan sonra önümde Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlar var. Oralarda da büyük mücadele vererek, en büyük hedefim olan ve başarıya ulaştığım dünya şampiyonluğu kriterinin yerine olimpiyat şampiyonluğunu koymak istiyorum. Yılın neredeyse 12 ayında antrenman yapıyorum. Günde ortalama 5 saat yüzüyorum. İyi çalışıyorum. İnşallah emeklerimin karşılığını da alırım."



KURT: "OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Milli takım antrenörü Mehmet Fatih Kurt ise Beytullah Eroğlu'nun hem hayata hem de spora karşı çok azimli olduğunu söyledi.

Yeni hedeflere ulaşmak için antrenmanları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Beytullah, her zaman istediğimizden daha fazlasını vermeye çalışıyor. En büyük hedefi olan dünya şampiyonluğuna geçtiğimiz yıl ulaştı. Şimdi önündeki hedef olimpiyat şampiyonluğu. Ağustos ayında Dublin'de Avrupa Şampiyonası var. En kısa hedefimiz orası. Önümüzdeki yıl ise Dünya Şampiyonası, ardından da olimpiyatlar var. Asıl hedefimiz, olimpiyatlarda madalya almak. Olimpiyatlarda şampiyon olmak kolay değil. Bunun bilincinde olarak antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Haftada 6 gün, 11 antrenman yapıyoruz. Beytullah, yaklaşık 4 kilometre mesafe yapıyor. Aynı zamanda 4 gün kara çalışmaları oluyor. Bu plan doğrultusunda olimpiyat şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."